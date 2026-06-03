Un gelatiere di Tauro è stato inserito tra i migliori al mondo nel settore del gelato. La sua produzione ha ottenuto riconoscimenti internazionali, posizionandosi tra le eccellenze globali. La ricetta del gelato “Bacio dei Due Mari” si distingue per alcuni ingredienti specifici che contribuiscono al suo gusto unico. La classifica è stata stilata da una giuria internazionale, valutando diversi criteri legati alla qualità e all’originalità del prodotto.

Quali ingredienti rendono unico il gusto Bacio dei Due Mari?. Come ha fatto un gelatiere di Tauro a scalare la classifica?. Perché questa ricetta è priva di lattosio e zucchero tradizionale?. Cosa significa per la Calabria questo traguardo nel ranking mondiale?.? In Breve Classifica basata su 1.022 gelatieri e oltre 3.500 professionisti coinvolti globalmente.. Percorso dai risultati regionali al titolo di Miglior Gelatiere d'Italia 2026.. Ricetta Bacio dei Due Mari con miele biologico e Torrone IGP di Bagnara Calabra.. Innovazione alimentare tramite uso di prodotti senza lattosio e polline d'api.. Salvatore Ravese conquista il 15° posto mondiale nel Gelato Festival 2026: trionfo calabrese a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelato: trionfo calabrese, Ravese è tra l’élite mondiale del settore

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