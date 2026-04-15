A giugno, le strade venete saranno teatro della Nations’ Cup 2026, una competizione di ciclismo giovanile internazionale. Circa 150 atleti provenienti da 21 paesi si affronteranno in diverse tappe lungo il territorio regionale. L’evento rappresenta un appuntamento importante per il ciclismo emergente e vedrà coinvolti giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La gara si svolgerà nelle prime giornate del mese, coinvolgendo diverse località della regione.

Il cuore pulsante del ciclismo giovanile internazionale si sposterà tra le strade venete nei primi giorni di giugno, quando 150 atleti provenienti da 21 nazioni diverse si sfideranno per la Nations’ Cup 2026. La competizione, che vede come palcoscenico le tappe tra Pieve del Grappa, Fonte, San Zenone degli Ezzelini e Spresiano (zona lago Le Bandie), è stata ufficialmente presentata sabato scorso nel Palazzo Reale di Pieve del Grappa davanti a un pubblico numeroso e alle autorità locali. Un modello di gestione familiare al servizio del talento internazionale. Ciò che distingue questo appuntamento, il 14° Gran Premio Nazionale F.W.R. BARON, è la sua natura profondamente radicata nella realtà territoriale, gestita dalla famiglia Baron.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nations’ Cup 2026: il Veneto ospita l’élite del ciclismo mondiale

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