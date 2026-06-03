Gaza senza tregua uccisi altri civili

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gaza non si ferma il conflitto: nelle ultime 24 ore sono stati uccisi almeno tre civili. La situazione rimane senza tregua e i combattimenti continuano. Gli Stati Uniti stanno elaborando un piano di venti punti per cercare di fermare le ostilità tra Israele e Hamas. La violenza prosegue senza pause né segnali di cessate il fuoco.

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Non c’è tregua militare neanche a Gaza. Almeno tre civili uccisi nelle ultime 24 ore. Stati Uniti al lavoro per un piano in venti punti per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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