A Gaza un paramedico e due bambini uccisi di tregua

Da cms.ilmanifesto.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza, un paramedico e due bambini sono stati uccisi durante una pausa nei combattimenti. Adel al-Najjar, un bambino di nove anni, stava raccogliendo legna vicino a Khan Younis, vicino al confine tra Gaza e Israele, attraversato da una linea gialla che delimita la parte svuotata della regione. La zona è stata interessata da un'azione militare durante una tregua temporanea.

Palestina Adel aveva nove anni, Khaled dieci. Il numero dei minori palestinesi ammazzati dall'esercito israeliano dal 10 ottobre scorso sale a 210 Palestina Adel aveva nove anni, Khaled dieci. Il numero dei minori palestinesi ammazzati dall'esercito israeliano dal 10 ottobre scorso sale a 210 Adel al-Najjar, nove anni, raccoglieva legna alla periferia di Khan Younis, lungo quel confine invisibile – la linea gialla – con cui Israele ha svuotato il 53% di Gaza. È entrato in un edificio, pochi minuti dopo è stato centrato da una bomba dell’esercito israeliano. Adel porta a 210 il numero totale di bambini ammazzati a Gaza dal 10 ottobre scorso, ovvero dall’entrata in vigore di una tregua che tregua non è.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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21 Palestinians Killed in Gaza Strikes; Israel Cites Ceasefire Breach | DRM NEWS | AH1I

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