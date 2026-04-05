Pasqua di sangue a Beirut Israele bombarda palazzina a Jnah | Civili uccisi senza preavviso

A Beirut, durante la Pasqua, si sono verificati nuovi bombardamenti che hanno colpito una palazzina nel quartiere di Jnah, causando vittime tra i civili. Nell’area, l’esercito israeliano ha intensificato gli attacchi nel sud e sulla capitale, mentre i raid hanno anche bloccato l’arrivo di aiuti umanitari. La situazione resta tesa e le operazioni militari continuano senza preavviso ufficiale.

Libano, raid su Beirut e aiuti umanitari bloccati: a Pasqua l’esercito israeliano intensifica gli attacchi al sud e sulla capitale. Diversi civili uccisi a Beirut. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Libano, Israele bombarda Beirut: alte colonne di fumo sulla città(LaPresse) Il rumore delle esplosioni ha risuonato su Beirut tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato, mentre l’esercito israeliano ha...

Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad. Missili su Israele, che bombarda Beirut – La direttaNel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito...

Temi più discussi: Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Ucraina, vigilia di sangue per Pasqua: raid russo su un mercato; Pasqua di sangue: morto un 27enne sulla strada; PASQUA DI SOLIDARIETÀ: LE UOVA AVILL AIL PER UN FUTURO SENZA TUMORI DEL SANGUE.

Pasqua spiegata: perché uova e conigli sono diventati simboli centrali tra fede, fertilità e tradizioniOrigine e significato di uova e coniglio nella Pasqua cristiana La Pasqua, celebrata dai cristiani in tutto il mondo, è la festività che ricorda la re ... assodigitale.it

Il battito del popolo di Stefanaconi nell’Affrontata: quando la Pasqua si fa carne e memoria (VIDEO)Più di un rito, un atto vitale che fonde fede e appartenenza. Il peso delle statue sulle spalle dei portatori diventa il simbolo di una tradizione c ... zoom24.it

Uova di Pasqua da consumare Preparate questo CIAMBELLONE è troppo buono e sofficissimo! Ps: Ma ricordatevi che potete congelare il cioccolato avanzato, per averlo sempre a disposizione. Stampo 24cm: 3 Uova 190 g Zucchero 300 g Farina 00 1 bust facebook

Dalla sindaca Ferdinandi gli auguri per una Pasqua di pace x.com