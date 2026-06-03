Gatti colpiti dai piombini a Bagnoregio | Taglia di 2mila euro sulla testa dei responsabili

Notizia in breve

Le autorità hanno stabilito una pena di 2.000 euro per chi sarà identificato come responsabile del colpo a tre gatti in una frazione di Bagnoregio. I gatti sono stati feriti dai pallini di piombo, e le indagini mirano a trovare chi ha compiuto il gesto. La sanzione è stata decisa per incentivare l’individuazione degli autori. La somma sarà versata a chi fornirà informazioni utili alle indagini.