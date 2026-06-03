Gatti colpiti dai piombini a Bagnoregio | Taglia di 2mila euro sulla testa dei responsabili

Da viterbotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le autorità hanno stabilito una pena di 2.000 euro per chi sarà identificato come responsabile del colpo a tre gatti in una frazione di Bagnoregio. I gatti sono stati feriti dai pallini di piombo, e le indagini mirano a trovare chi ha compiuto il gesto. La sanzione è stata decisa per incentivare l’individuazione degli autori. La somma sarà versata a chi fornirà informazioni utili alle indagini.

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Duemila euro per l'identificazione di chi ha colpito con i pallini di piombo di tre gatti a Vetriolo, frazione di Bagnoregio. Li offre l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), che parla di “una taglia di 2mila euro sulla testa dei responsabili dei gravi atti di violenza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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