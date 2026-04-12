Ora c’è una taglia sui killer di lupi | Pronti a offrire 8mila euro per stanare i responsabili

È stata annunciata una ricompensa di fino a 8mila euro per chi consegna dettagli utili all’individuazione del responsabile di un episodio di uccisione di lupi avvenuto recentemente in una zona della provincia di Pisa. La decisione arriva dopo un’intensa attività investigativa condotta dalle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per identificare i responsabili di questo gesto. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale delle autorità locali.

Cascina (Pisa), 12 aprile 2026 – Una taglia fino a 8mila euro per chiunque fornisca informazioni utili a individuare il responsabile. È quanto annunciato dalla pagina facebook “Il Lupo, figlio di un Dio minore”, nata con la finalità di far conoscere la specie, dopo il ritrovamento della seconda testa mozzata di lupo avvenuto venerdì a Cascina. Un episodio identico era stato registrato una decina di giorni prima sull’Arnaccio, a circa 3 chilometri di distanza. “Siamo pronti a pagare una ricompensa di 5mila euro – scrivono –, che unitamente all’aiuto generosamente offerto dal Pettirosso di Modena potrebbe arrivare a 8mila euro a chiunque fornirà agli inquirenti notizie attendibili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ora c’è una taglia sui killer di lupi: “Pronti a offrire 8mila euro per stanare i responsabili” Leggi anche: Cane impiccato: taglia da 1.000 euro per trovare i responsabili Espone una gigantografia di Totò nel locale e sui social: pizzeria di Milano deve risarcire i nipoti per 8mila euroIl Tribunale di Milano ha condannato una pizzeria a risarcire per 8mila euro i nipoti di Antonio De Curtis, in arte Totò.