Sommerso dai debiti per oltre 74mila euro | impiegato salvato dal Tribunale che gli taglia il 70% dei prestiti

Un impiegato si è trovato sommerso da debiti che superano i 74.000 euro, accumulati attraverso una serie di prestiti contratti con vari istituti di credito dal 2014 a oggi. Di fronte a questa situazione, il Tribunale ha deciso di intervenire e ha disposto una riduzione del 70% dell'importo totale dei prestiti, offrendo così una possibilità di risanamento. La vicenda riguarda un caso di sovraindebitamento che ha portato a una procedura giudiziaria.

Dal 2014 ad oggi, un impiegato ha contratto una serie di finanziamenti con istituti di credito arrivando a indebitarsi per oltre 70mila euro. È stato salvato dal Tribunale che ha avviato una liquidazione controllata del patrimonio e tagliato il 70% dei debiti.🔗 Leggi su Fanpage.it Automobile Club Foggia sommerso dai debiti: circa 3 milioni di euro, si va verso il commissariamentoAutomobile Club di Foggia sommerso da debiti, respinta la proposta di rateizzazione – spalmata in 40 anni – proposta all’Ente, e scatta la richiesta... Salento, imprenditore sommerso dalle difficoltà economiche: il giudice cancella 300mila euro di debiti«I suoi redditi non gli permettono e non gli permetteranno di pagare i debitori».