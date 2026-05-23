Alex Britti Rita Pavone e la Guitar Night | Gatteo Mare cala il tris per un’estate da oltre 200 eventi

Gatteo Mare prevede oltre 200 eventi tra il 24 maggio e il 18 settembre, distribuiti in almeno sei location e per la maggior parte accessibili gratuitamente. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono concerti di artisti come Alex Britti e Rita Pavone, oltre alla Guitar Night. L’offerta estiva si concentra su musica e intrattenimento, con eventi che coinvolgono diverse fasce di pubblico. La programmazione si sviluppa lungo tutto il periodo, con un calendario ricco di spettacoli e iniziative.

L’estate 2026 di Gatteo Mare si misura con i numeri: oltre 200 eventi distribuiti dal 24 maggio al 18 settembre su almeno 6 location, prevalentemente a ingresso gratuito. Il calendario prenderà il via a fine maggio in Piazza della Libertà per poi estendersi negli altri luoghi iconici della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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