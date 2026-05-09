Un padre coinvolto in un caso giudiziario di Garlasco è stato intercettato mentre parlava con un cronista in auto, senza sapere di essere ascoltato. A marzo dello scorso anno, durante la conversazione, ha riferito che il pubblico ministero gli aveva detto che la prima archiviazione sarebbe arrivata presto. La conversazione è stata resa nota in seguito all’analisi delle registrazioni delle intercettazioni.

Parlando in macchina con un cronista, ignaro di essere intercettato, a marzo dello scorso anno Giuseppe Sempio parlò dell'archiviazione del 2017, relativa alla prima indagine sul delitto di Garlasco che si concluse con la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere "La prima arc.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, padre di Sempio intercettato: "La prima archiviazione? Il pm Venditti mi disse: questa cosa finirà presto"

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