L’informativa sulla presunta corruzione per l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 è stata depositata. Secondo quanto emerso, non ci sono elementi che coinvolgano l’ex procuratore Mario Venditti in questa accusa. Nessuna prova è stata trovata contro di lui. La vicenda riguarda la presunta corruzione legata a una decisione giudiziaria di diversi anni fa. L’indagine si è conclusa senza riscontri contro l’ex pm.

L'ex procuratore Mario Venditti non sarebbe stato corrotto per l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Il TG1, tramite i suoi canali social, ha reso noto che i carabinieri e la guardia di finanza hanno depositato alla procura di Brescia l'informativa nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l'ex pm di Pavia che si occupò del caso Garlasco: dalle indagini non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l'ipotesi di corruzione a suo carico. Sempre secondo il Tg1, però, sarebbero emersi elementi che aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca della vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Tg1: “Nessun elemento contro l’ex pm Venditti”. Depositata l’informativa sulla presunta corruzione per archiviare Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, esclusiva Tg1: “Nessun elemento sull’ipotesi di corruzione nei confronti dell’ex pm Mario Venditti”Dall'inchiesta della Procura di Brescia non sono stati trovati elementi che supportino l'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex pubblico...

Garlasco, l’ex pm di Pavia Mario Venditti non fu corrotto dai Sempio: “Nessun elemento contro di lui”Gli attuali pm di Pavia non hanno trovato elementi che dimostrino che l’ex pm Mario Venditti fosse stato corrotto dalla famiglia Sempio.

Temi più discussi: Secondo la perizia medico legale della difesa un martello sarebbe l'arma del delitto di Garlasco; Chiara ha tolto l'allarme per far uscire i gatti, non per aprire all'assassino: i pm contro i consulenti dei Poggi; Delitto Garlasco: il legale di Alberto Stasi, De Rensis, indagato per diffamazione dopo denuncia di Stefania Cappa.

Garlasco, esclusiva Tg1: Nessun elemento sull’ipotesi di corruzione nei confronti dell’ex pm Mario VendittiDall'inchiesta della Procura di Brescia non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari nei confronti ... fanpage.it

Garlasco, l'ex pm Venditti non è stato corrotto per l'archiviazione di Andrea Sempio: Nessun elemento contro di luiL'ex pm Mario Venditti non sarebbe stato corrotto per l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, la prima volta che venne indagato ... msn.com