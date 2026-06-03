Alla procura di Brescia è stata depositata un'informativa congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza riguardante un'inchiesta su un ex pubblico ministero. Il documento afferma che l'ex pm non fu corrotto dai Sempio, contraddicendo le affermazioni fatte in precedenza. Nel frattempo, le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri si sono fatte più critiche, senza ulteriori dettagli sulle accuse o le indagini in corso.

Depositata alla procura di Brescia l'informativa congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza sulle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l'ex pm Mario Venditti riguardante l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Lo rende noto il Tg1 sui suoi profili social. Cosa è emerso Secondo quanto si apprende, aggiunge il telegiornale Rai, sull'ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l'ipotesi di corruzione formulata a suo carico. Sarebbero invece emersi, sempre secondo il Tg1, elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Garlasco, Tg1: «L'ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio»: ma si aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri

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Garlasco, Tg1: «L'ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio»

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Garlasco, l’ex pm di Pavia Mario Venditti non fu corrotto dai Sempio: “Nessun elemento contro di lui”Gli attuali pm di Pavia non hanno trovato elementi che dimostrino che l’ex pm Mario Venditti fosse stato corrotto dalla famiglia Sempio.

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Caso #Sempio: depositata a Brescia l'informativa carabinieri-GdF. Indiscrezioni Tg1: nessun elemento di corruzione per l'ex pm Venditti. Aggravate posizioni di avvocati e carabinieri dell'epoca. blogsicilia.it/oltrelostretto… #garlasco x.com

Garlasco, esclusiva Tg1: cadono le accuse di corruzione verso il procuratore VendittiDalle indagini non sarebbero emersi elementi a carico di Mario Venditti. Si aggraverebbe, invece, la posizione di alcuni avvocati e carabinieri ... dire.it

Secondo il Tg1, invece, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicendaSecondo il Tg1, invece, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda ... tpi.it