Nell’ambito dell’indagine sull’archiviazione del caso di Andrea Sempio del 2017, sono state depositate alla Procura di Brescia un’informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza. La relazione non presenta elementi che possano confermare l’accusa di corruzione nei confronti dell’ex pm di Pavia, Mario Venditti. La documentazione si concentra sui dettagli delle indagini condotte senza indicare prove di illecito.

Depositata alla Procura di Brescia l’informativa congiunta dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’ archiviazione di Andrea Sempio avvenuta nel 2017, che vede coinvolto anche l’ex pm di Pavia Mario Venditti. Secondo quanto riporta il Tg1, non è emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ ipotesi di corruzione formulata a carico di Venditti, che è anche al centro di indagini sul cosiddetto “ Sistema Pavia ” su presunti episodi di corruzione legati alla gestione delle auto affidate alla Procura e all’assegnazione di servizi di intercettazione. Emersi invece indizi che aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Lettera43.it - Garlasco, nell’informativa sull’ex pm Venditti nessun elemento che avvalori la corruzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Tg1: «L'ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio»

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Tg1: “Nessun elemento contro l’ex pm Venditti”. Depositata l’informativa sulla presunta corruzione per archiviare SempioL’informativa sulla presunta corruzione per l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 è stata depositata.

Garlasco, esclusiva Tg1: “Nessun elemento sull’ipotesi di corruzione nei confronti dell’ex pm Mario Venditti”Dall'inchiesta della Procura di Brescia non sono stati trovati elementi che supportino l'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex pubblico...

Temi più discussi: Garlasco, Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio sui post pubblicati sul Forum: Non rappresenta se stesso; Garlasco in Tv, Panicucci dura sull''impronta 33: Non era vecchia, ora basta. Niente interrogatorio per Sempio, la difesa risponde alla Procura; Garlasco, cosa dice la consulenza sulla traccia 33 della difesa di Sempio: Non può essere utilizzata; Garlasco, la legale di Sempio: Dalla procura abbiamo il riscontro che il movente sessuale è infondato.

Garlasco, nell'informativa su ex pm Venditti nessun elemento che avvalori la corruzione. Ma si aggrava la posizione di altri avvocati e carabinieri x.com

Garlasco, depositata l'informativa sull'ex pm Venditti: nessun elemento che avvalori la corruzione. Ma si aggrava la posizione di altri avvocati e carabinieriL'ex magistrato, alla guida della Procura di Pavia nei giorni della prima indagine su Sempio, è indagato per corruzione in atti giudiziari. L'informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza ... milano.corriere.it

Lo scontrino e le intercettazioni: tutti i dubbi sull’alibi di SempioGarlasco Nelle oltre 300 pagine dell’informativa finale del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, frutto di un anno di indagini nell’ambito della riapertura del caso di Garlasco, la ... laprovinciapavese.gelocal.it