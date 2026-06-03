Un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ha portato all’archiviazione del fascicolo riguardante un ex pubblico ministero. La decisione si basa su un appunto scritto che menzionava una somma di circa 20-30 euro. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione, si conclude senza ulteriori indagini o accuse contro l’ex pm. Non sono stati trovati elementi sufficienti per proseguire con un procedimento.

Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e quella in merito al "sistema Pavia", in cui anche in questo caso risulta indagato l'ex magistrato accusato di corruzione per la gestione di auto affidate alla Procura Pavese e per l'affidamento di servizi di intercettazione., Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'informativa: "Nessun elemento contro l'ex pm Venditti"

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Pavia, l'indagine su Venditti verso la chiusura: non ci sarebbe corruzione

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Delitto di Garlasco, nell'informativa sull'ex pm #Venditti nessun elemento che avvalori la corruzione per l'archiviazione di #Sempio nel 2017 x.com

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