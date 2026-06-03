Un'ordinanza del gip ha archiviato l'inchiesta su un ex procuratore coinvolto in un caso di corruzione, conclusa con l'ipotesi di un pagamento tra 20 e 30 euro. L'indagine si concentrava su un appunto che suggeriva un possibile pagamento di denaro. Contestualmente, le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti sono peggiorate, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate a presunti rapporti tra pubblico ministero e soggetti esterni.

Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e quella in merito al "sistema Pavia", in cui anche in questo caso risulta indagato l'ex magistrato accusato di corruzione per la gestione di auto affidate alla Procura Pavese e per l'affidamento di servizi di intercettazione., Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, "l'ex procuratore Venditti non fu corrotto dai Sempio". Ma si aggravano le posizioni di avvocati e carabinieri

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Garlasco, Tg1: «L'ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio»

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«L’ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio», l’esclusiva del Tg1: «Ma si aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri»È stata depositata presso la procura di Brescia un'informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza.

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#Garlasco #Brescia #corruzione Depositata la doppia informativa ( CC e Guardia di Finanza ) che scagionerebbe l'ex Procuratore aggiunto #MarioVenditti dall'accusa di corruzione per l'archiviazione del procedimento a carico di #AndreaSempio. Aggravate x.com

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