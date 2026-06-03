In un'intervista, l'avvocato De Rensis ha affermato che tra qualche mese si chiarirà cosa si nasconde dietro le sue parole riguardo alle indagini sul caso di Garlasco. Non ha fornito dettagli specifici, ma ha sottolineato che i risultati delle indagini saranno chiari nel prossimo futuro. La dichiarazione arriva in un momento di attesa per sviluppi processuali e nuove verifiche sulla vicenda.

Ospite a È sempre Cartabianca, l’avvocato De Rensis ha analizzato i complessi sviluppi del delitto di Garlasco, confermando che le indagini della Procura di Pavia proseguono. Il legale ha difeso la scelta di disporre una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio e i riscontri emersi dai suoi diari segreti, invitando alla massima prudenza e frenando le richieste di una revisione immediata del processo per Alberto Stasi. Il dibattito su Garlasco a È sempre Cartabianca Dalla perizia psichiatrica ai diari segreti di Andrea Sempio Le parole di De Rensis sulla revisione per Stasi Il dibattito su Garlasco a È sempre Cartabianca Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer, andata in onda martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Virgilio.it - Garlasco, la profezia di De Rensis sulle indagini: "Tra qualche mese capirete cosa c'è dietro le mie parole"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, la difesa di Alberto Stasi rilancia: «Limpronta 33 dimostra che non è lui lassassino»

Notizie e thread social correlati

Napoli, da Conte parole di addio: “De Laurentiis conosce da un mese le mie intenzioni”Antonio Conte ha annunciato che il presidente del club conosce da circa un mese le sue intenzioni di lasciare la squadra.

Garlasco, le gravissime accuse all’avvocato De Rensis. Cosa è successoA Garlasco, si sono susseguite recenti notizie riguardanti l’avvocato De Rensis, coinvolto in un procedimento legale complesso.

Temi più discussi: Garlasco, profezia di Lovati: Sempio non arriverà a processo | Stasi innocente, indagine; Garlasco, Massimo Lovati rischia tutto: Non patteggio, hanno fregato Sempio | Libero Quotidiano.it; Garlasco, lo sfogo della Panicucci a Mattino 5: Sempio immaturo? Ora basta! | Libero Quotidiano.it; Delitto di Garlasco | De Rensis sgancia la bomba: Le indagini regaleranno altri elementi...

#Garlasco Capisco che se non si fanno ogni giorno almeno mezza dozzina di programmi su Garlasco tornano i Maya e si compie la profezia malefica, ma almeno preparateli con cura e non seminate disinformazione fattuale e giuridica. Cribbio! x.com

La Grazia, Guè Pequeno e la profezia involontaria della decadenza italiana reddit

Delitto Garlasco, Tarfusser: Perizia psichiatria? Richiesta assurda | Il fascicolo su Sempio è deboleGarlasco, parla Tarfusser: l'ex giudice smonta l'indagine e ritiene un segnale di debolezza la richiesta sulla perizia psichiatrica ... ilsussidiario.net

Garlasco, la profezia di Gallo: Sempio non risponderà ai pm. Il movente? Dal pc di ChiaraÈ uno dei volti più noti in tv e su media nell'ambito della nuova indagine su Garlasco per cui è in carcere con una condanna definitiva Alberto Stasi. Parliamo dell'avvocato Fabrizio Gallo, legale di ... iltempo.it