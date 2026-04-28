Garlasco le gravissime accuse all’avvocato De Rensis Cosa è successo

A Garlasco, si sono susseguite recenti notizie riguardanti l’avvocato De Rensis, coinvolto in un procedimento legale complesso. Le accuse rivolte a lui sono di natura grave e hanno attirato l’attenzione dei media e delle autorità. La vicenda riguarda un delitto che ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica, con indagini ancora in corso e dettagli che emergono di giorno in giorno.

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco riaccendono l’attenzione su uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. Un esposto depositato in Procura a Milano introduce elementi che potrebbero avere conseguenze rilevanti non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello mediatico. Al centro della vicenda c’è l’iniziativa di Chiara Ingrosso, giornalista televisiva legata al programma FarWest di Salvo Sottile, che ha deciso di consegnare agli inquirenti una serie di materiali tra chat, audio e ricostruzioni di incontri. Chiara Ingrosso sostiene che il racconto mediatico del caso avrebbe subito pressioni e interferenze esterne, con l’obiettivo di orientare l’attenzione verso piste alternative.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Garlasco, l’ex avvocato di Sempio Lovati a processo: “Ecco cosa è successo” Notizie correlate Garlasco, l'avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene: "Operazione spazzatura"Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, ma stavolta non per i risultati delle indagini. Garlasco, Milo Infante legge e l’avvocato De Rensis è sconvolto e furioso: cosa scopre in direttaIl nome di Alberto Stasi continua a occupare un posto centrale nel dibattito giudiziario e mediatico italiano. Contenuti di approfondimento Garlasco, il vicino di Sempio morto e le versioni discordanti che riaprono i dubbi sull’omicidioGarlasco, nuove ombre sulla morte del vicino e sul caso Stasi Nel dibattito odierno di Mattino Cinque, andato in onda martedì 28 aprile 2026, la con ... assodigitale.it Garlasco, Stasi e la revisione del processo: le prove contestate che bloccano ancora la sua richiestaNuove indagini sul caso Garlasco rimettono in discussione la condanna di Stasi Chi: il caso riguarda Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiar ... assodigitale.it