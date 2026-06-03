Garlasco la guerra delle prove | così la difesa di Sempio sfida la Procura

A Garlasco, la difesa di un sospettato ha presentato nuove prove in risposta alle richieste della Procura, dando il via a uno scontro legale tra le parti. La battaglia si svolge tra mosse strategiche e silenzi carichi di tensione, con momenti di attesa da entrambe le parti. La situazione si svolge tra confronti formali e atti processuali, in un clima di incertezza e attesa.

Mosse e contromosse, scontri tra accusa e difesa, silenzi di attesa e di sgomento. Garlasco è anche questo. Lo è stato soprattutto nelle ultime settimane, da quando, l’8 maggio scorso, la Procura di Pavia ha chiuso la nuova inchiesta sul caso, decretando che «Chiara Poggi» sia stata «uccisa da Andrea Sempio» il 13 agosto 2007 «con odio e crudeltà». Nel frattempo, aspetta di conoscere il proprio destino anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere (li sta tuttora scontando, in semilibertà) dalla Corte di Cassazione il 12 dicembre 2015. Secondo l’indagine condotta a partire dallo scorso anno, infatti, il 42enne verrebbe escluso definitivamente dalla scena del crimine, ribaltando totalmente quanto stabilito negli anni precedenti e nella sentenza di condanna. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco: L'Incredibile Opposizione dei Poggi alla Procura. Cosa Nascondono Davvero

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