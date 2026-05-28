La difesa di Andrea Sempio ha depositato perizie che contestano le prove della Procura prima dell’udienza in Tribunale. Sempio è l’unico indagato nel nuovo procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi. Le analisi puntano a mettere in discussione alcuni elementi chiave raccolti dagli inquirenti. La discussione tra le parti si svolgerà durante l’udienza, prevista a breve.

Ancor prima di arrivare in Tribunale la difesa di Andrea Sempio - unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi - ha depositato una serie di perizie per smontare le prove prodotte dalla Procura. I soliloqui, intercettatati mentre il 38enne si trovava in auto, farebbero riferimento a dialoghi virtuali, nei quali Sempio provava a rispondere ad alta voce a quello che sentiva alla radio e nei podcast. Secondo la difesa, i commenti fatti come "falso" oppure "è tutto sbagliato", proverebbero che quei discorsi non sarebbero una confessione ma un commento alle ipotesi formulate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio prova a smontare le prove della Procura

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Garlasco, la difesa di Sempio prova a demolire le accuse dei pm - Ore 14 Sera 21/05/2026

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