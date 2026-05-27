Garlasco la difesa di Sempio contesta la Procura | ‘Nessun segno di difesa sul corpo di Chiara’

Notizia in breve

La difesa di Sempio ha contestato l’accusa di omicidio, sostenendo che sull’esame del corpo di Chiara non ci sono segni di difesa, indicando che il delitto sarebbe avvenuto in modo rapido e senza colluttazione. La ricostruzione delle modalità dell’omicidio si basa su questa assenza di segni di lotta sul corpo. La Procura ha presentato le proprie evidenze, mentre la difesa sottolinea che non ci sono tracce di difesa sul corpo della vittima.