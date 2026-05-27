Garlasco la difesa di Sempio contesta la Procura | ‘Nessun segno di difesa sul corpo di Chiara’
La difesa di Sempio ha contestato l’accusa di omicidio, sostenendo che sull’esame del corpo di Chiara non ci sono segni di difesa, indicando che il delitto sarebbe avvenuto in modo rapido e senza colluttazione. La ricostruzione delle modalità dell’omicidio si basa su questa assenza di segni di lotta sul corpo. La Procura ha presentato le proprie evidenze, mentre la difesa sottolinea che non ci sono tracce di difesa sul corpo della vittima.
La difesa diAndrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio diChiara Poggi,ha depositato le proprie consulenze tecniche per confutare la ricostruzione degli inquirenti in vista della chiusura delle indagini. Relazioni firmate da esperti di primo piano che mettono in discussione ladurata del delitto,ladinamica dei movimenti dell’assassino all’interno della villettadi via Pascoli e lavalidità delle prove scientifichefinora raccolte. Il medico legaleSabino Pelosi, esperto del pool difensivo coordinato dagli avvocatiLiborio CataliottieAngela Taccia, ha analizzato la natura delle ferite sul corpo della ventiseienne. Pur confermando... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Garlasco, la difesa di Sempio contro laccusa: intercettazioni, Dna e impronte sotto esame
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