Durante la trasmissione, si è discusso del confronto tra Sempio e il padre sui risultati del DNA. È emerso che la tazzina trovata sulla scena del delitto potrebbe essere stata utilizzata per analizzare tracce genetiche. La questione è al centro di un’indagine in corso e sono stati mostrati dettagli sui test genetici e sui campioni raccolti. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui risultati definitivi o sui possibili sviluppi processuali.

Nel corso dell'ultima puntata di Storie italiane, in onda tutti i giorni su Rai 1, si è parlato del caso Garlasco. Al centro del dibattito, il rifiuto da parte di Andrea Sempio di sottoporsi alla consulenza psichiatrica e le ultime intercettazioni. Da Garlasco, prende la parola l'inviata Olga Mascolo: "Andrea Sempio ha deciso attraverso i suoi legali di non collaborare con la Procura, intenzionata a valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e attuale attraverso una consulenza psichiatrica, la sua capacità di stare in giudizio allo stato attuale e la sua pericolosità sociale. Questi sono i quesiti a cui deve rispondere il professor Catanesi, che dovrà quindi basarsi sul materiale raccolto dai Carabinieri, sono stati acquisiti fino a 30 diari, oltre a diversi altri elementi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il confronto tra Sempio e il padre sul Dna. Spunta il giallo della tazzina

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Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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