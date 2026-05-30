Una conversazione intercettata tra Andrea Sempio e il padre è stata depositata alla Procura di Pavia, collegandosi al caso di Garlasco. Nella registrazione, Sempio afferma che il suo DNA corrisponde a quello di un altro individuo coinvolto. L’indagine riguarda la posizione di Sempio nel procedimento penale, con nuovi elementi legati alle analisi genetiche. La comunicazione si inserisce nel quadro di una nuova fase dell’inchiesta, che segue sviluppi recenti e analisi di tracce biologiche.

Una nuova intercettazione finita agli atti della Procura di Pavia riporta l’attenzione sul delitto di Garlasco e sulla posizione di Andrea Sempio, nell’ambito della nuova inchiesta coordinata dagli inquirenti. Al centro del dialogo, trasmesso in televisione, c’è il tema del Dna di Alberto Stasi e del fatto che non sarebbe stato rilevato sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento che continua a essere richiamato nel dibattito sul caso. L’audio è stato diffuso nel corso della puntata di “Quarto Grado” del 29 maggio su Rete 4 e rientra tra le intercettazioni ambientali raccolte dagli investigatori. Nel confronto emergono valutazioni familiari e interpretazioni personali sulle tracce biologiche e sugli elementi processuali già noti, aspetti che gli inquirenti stanno analizzando nel quadro complessivo degli accertamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il mio dna e quello di Stasi…” Garlasco, l’intercettazione bomba tra Andrea Sempio e il padre incredulo. “Adesso capisci..”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il mio dna e quello di Stasi.... Garlasco, l'intercettazione bomba tra Andrea Sempio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, l’intercettazione bomba tra Andrea Sempio e il padre: “Il dna di Stasi…”È stata diffusa una nuova intercettazione tra un uomo e suo padre che riguarda il delitto di Garlasco.

Garlasco, la legale Bocellari: “Intercettazione di Andrea Sempio agghiacciante. Se confermata, Alberto Stasi fuori dal carcere”A Garlasco, nell'ambito di un procedimento legale, la legale della famiglia ha commentato le intercettazioni di Andrea Sempio, definendole...

Argomenti più discussi: Garlasco, Dna sulle unghie e impronta 33: ecco gli indizi che la difesa di Sempio vuole smontare; Garlasco: la difesa di Sempio smonta le accuse su scarpe e DNA; Garlasco, Daniela Ferrari (madre di Andrea Sempio): Non posso escludere che Alberto Stasi sia innocente; Sono tutti stra-corrotti: l'attacco di Sempio ai pm di Pavia. Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e lo sfogo con l'amica dopo l'incontro con gli avvocati.

Fanpage.it Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco Chiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi: l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a Pavia In una intercettazione del 2025 si sente Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, x.com

Sempio, un altro soliloquio. Prima dell'attribuzione della 33 diceva: Una mia impronta in casa ci sarà... ci sarà del dna in giro reddit