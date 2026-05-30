È stata diffusa una nuova intercettazione tra un uomo e suo padre che riguarda il delitto di Garlasco. Nella conversazione si menziona il DNA di una persona chiamata Stasi. La Procura di Pavia sta continuando a raccogliere prove in un’indagine ancora aperta, con particolare attenzione sulla famiglia di Sempio. La registrazione ha riacceso i dubbi e le domande sui possibili collegamenti tra le persone coinvolte.

C’è una nuova intercettazione che accende nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco. Al centro dell’attenzione finiscono ancora una volta Andrea Sempio e la sua famiglia, mentre la Procura di Pavia continua a raccogliere elementi nell’ambito della nuova inchiesta. A colpire è soprattutto una rivelazione del padre di Sempio sul caso del Dna di Alberto Stasi, mai trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Una conversazione privata che padre e figlio ritenevano riservata, ma che sarebbe stata registrata da una microspia installata dagli investigatori. L’audio è stato trasmesso durante l’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda il 29 maggio su Rete 4. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Garlasco, l’intercettazione bomba tra Andrea Sempio e il padre: “Il dna di Stasi…”

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Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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