Il CT dell'Irlanda del Nord O'Neill punge prima dei playoff | Nessun calciatore dell'Italia mi fa paura

Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha commentato l'avvicinarsi della partita contro l'Italia, affermando di stimare l'allenatore italiano ma di non temere alcun giocatore della nazionale avversaria. Prima dei playoff, O'Neill ha così espresso il suo punto di vista sulla formazione italiana, sottolineando di non essere impressionato da nessuno dei calciatori azzurri.

Michael O'Neill prima di Italia-Irlanda del Nord ha analizzato la Nazionale di Gattuso: "Stimo l'allenatore italiano, ma non c'è un singolo che mi fa paura. Non c'è né uno come Totti né uno come Del Piero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Verso #Italia- #Irlanda del Nord, le sensazioni di una giornalista nord irlandese @tancredipalmeri x.com