Le indagini su un ex pubblico ministero non ipotizzano più corruzione a suo carico. La procura ha escluso questa accusa e concentrato le verifiche su altri aspetti. Tuttavia, sono ancora sotto indagine alcuni avvocati e carabinieri coinvolti nel procedimento. Nessun dettaglio sulle accuse precise o sui soggetti coinvolti, né su eventuali sviluppi futuri. La vicenda resta sotto stretta osservazione da parte degli inquirenti.

La Procura di Brescia avrebbe fatto cadere l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’ex pm di Pavia Mario Venditti, nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. A riferirlo è un post social del Tg1 che sottolinea come sia stata depositata alla procura di Brescia l’informativa congiunta dei carabinieri e della Guardia di Finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm Mario Venditti riguardante l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, cade l'ipotesi di corruzione verso l'ex pm Mario Venditti: ma ora rischiano avvocati e carabinieri

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