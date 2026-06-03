Antonio De Rensis, uno dei penalisti più noti e rispettati d’Italia, difensore di Alberto Stasi nel caso Garlasco, è intervenuto a È sempre Cartabianca su Rete 4, ospite di Bianca Berlinguer. L’avvocato ha usato toni calibrati ma carichi di allusioni, senza entrare nei dettagli tecnici ma lasciando intendere possibili sviluppi futuri.Al centro del suo intervento la consulenza psichiatrica affidata dalla Procura al professor Roberto Catanesi, scelta che De Rensis ha fortemente apprezzato: “Penso che essersi affidati da parte della procura in ogni campo a esponenti di altissimo valore, in questo caso il professor Catanesi, mette tutti quanti al riparo da eventuali pensieri su forzature. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Garlasco, bomba di De Rensis in tv: "Alle docce a lavarsi. Tra poco capirete queste parole"

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Un giudice di pace!Una bomba finita con una scorreggia ! Tuttavia importante la metafora di De Rensis nel finale!Chapeau #garlasco #èsemprecartabianca #ignotox #ore14sera #dentrolanotizia #quartogrado #storieitaliane #morningnews #lavitaindiretta x.com

Prima i colpi a mani nude, poi le martellate: la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco. Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio reddit

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