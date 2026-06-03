Ospite di "È sempre Cartabianca", l'avvocato Antonio De Rensis ha lanciato una "profezia" sulle indagini del caso Garlasco: "Qualcuno ha pensato che la partita di calcio fosse finita ed è andato negli spogliatoi a farsi la doccia. Il problema è che gli altri sono rimasti in campo a giocare. Qui mi f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato De Rensis: "Tra qualche mese capirete cosa c'è dietro le mie parole", e su Stasi: "Non c'entra nulla"

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Garlasco, l'avvocato De Rensis querelato dalla Cappa: «Oggi per me giorno più bello»

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Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis su Alberto Stasi: “Ci fermiamo…”L’avvocato di Alberto Stasi ha annunciato che si fermeranno nelle attività legali legate al caso di Garlasco.

Temi più discussi: Caso Garlasco, avvocato di Alberto Stasi De Rensis indagato a Milano per diffamazione; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, avv. De Rensis: Contro di me esposti e querele - 28/05/2026 - Video; Garlasco, De Rensis sulla perizia psichiatrica di Sempio: È una partita a scacchi, le mosse non sono concluse; Garlasco, l’avvocato di Stasi De Rensis indagato per diffamazione dopo la querela di Stefania Cappa.

#Garlasco #DeRensis L’anno scorso ho avuto modo di conoscere l’Avvocato De Rensis e sin da subito ne ho apprezzato le qualità che oggi non sono così scontate: onestà, correttezza ed educazione. Valori che emergono non soltanto nella sua professione, x.com

Garlasco, alla fine è stata aperta una indagine su De Rensis, De Giuseppe (Le Iene) e Marchetto, dopo la querela di Stefania Cappa reddit

Garlasco, il messaggio cifrato di De Rensis: Hanno pensato che la partita fosse finita......È uno degli avvocati penalisti più noti e rispettati d'Italia, protagonista di alcuni dei casi giudiziari più mediatici e complessi degli ultimi vent'anni. Antonio De Rensis - legale di Alberto Stasi, ... msn.com

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