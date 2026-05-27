L’avvocato di Alberto Stasi ha annunciato che si fermeranno nelle attività legali legate al caso di Garlasco. La comunicazione è arrivata durante la trasmissione televisiva “La Vita in Diretta”, mentre proseguono gli approfondimenti della procura di Pavia sul nuovo filone investigativo riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui prossimi passi legali è stato fornito.

Annuncio a sorpresa di Antonio De Rensis sul caso Garlasco durante “La Vita in Diretta”. Il legale di Alberto Stasi è intervenuto mentre proseguono gli approfondimenti della procura di Pavia sul nuovo filone investigativo legato all’omicidio di Chiara Poggi. Al centro del confronto televisivo anche le consulenze depositate dalla difesa di Andrea Sempio, con particolare attenzione alla ricostruzione della dinamica del delitto, ai tempi dell’aggressione e agli elementi raccolti negli anni dagli investigatori. Nel corso della trasmissione si è parlato anche delle verifiche sulle scarpe Frau e delle analisi tecnico-calzaturiere presentate dalla difesa del nuovo indagato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis su Alberto Stasi: “Ci fermiamo…”

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: I Poggi lo hanno preso di mira

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