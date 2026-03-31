Il mercato immobiliare in Trentino registra un incremento continuo dei prezzi, con il valore medio al metro quadro che ha superato i 2.800 euro, raggiungendo un nuovo massimo storico. I dati evidenziano una crescita costante senza segnali di rallentamento, confermando la tendenza al rialzo dei valori immobiliari nella regione.

Il mercato immobiliare in Trentino non rallenta. I prezzi continuano a salire e il traguardo dei 2.800 euro al metro quadro è stato ormai superato, segnando un nuovo massimo storico. Un dato che fotografa una realtà sempre più difficile per chi cerca casa, tra acquisti proibitivi e affitti che restano elevati. Secondo l’ultimo report di Immobiliare.it, il costo medio degli immobili residenziali ha registrato un aumento del 4% rispetto allo scorso anno. Ma il dato più significativo emerge guardando indietro: in sei anni si è passati da poco più di 2.000 euro al metro quadro agli attuali 2.841. Un salto netto, che conferma come quella che viene definita “emergenza casa” sia ormai diventata una condizione stabile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Case, prezzi fuori controllo: sfondato il muro dei 2.800 euro al metro quadro

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