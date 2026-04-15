Milano oltre i 27mila euro al metro quadro | la mappa del lusso che non conosce crisi e chi compra in contanti
A Milano, il prezzo di un immobile di alta gamma varia tra i 10.000 e i 23.000 euro al metro quadro, a seconda delle caratteristiche e della posizione. Tuttavia, ci sono zone dove il costo supera i 27.000 euro al metro quadro. In alcuni casi, gli acquirenti optano per pagamenti in contanti, pratiche ancora presenti nel mercato immobiliare di lusso. La domanda di immobili di pregio si mantiene elevata anche in un contesto di prezzi elevati.
A Milano comprare una casa di pregio, nuova o ristrutturata, costa mediamente tra i 10mila e i 23mila euro al metro quadro. Per gli immobili più esclusivi, quelli che il mercato definisce come “asset particolarmente rari”, si tocca la quota di 27mila euro. Sono i dati principali che emergono.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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