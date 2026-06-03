Durante una gara di nuoto regionale nella piscina di Civitanova, gli atleti e le loro famiglie hanno incontrato problemi di parcheggio. La mancanza di spazi disponibili ha portato alcuni a lasciare l’auto e ricevere multe. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse zone delle Marche, ma il caos nei parcheggi ha complicato la partecipazione e ha causato sanzioni.

Civitanova (3 giugno 2026) – Una gara di nuoto di livello regionale organizzata nella piscina di Civitanova, arrivano atleti da tutte le Marche con le famiglie al seguito, non trovano parcheggi e tornano a casa con le multe. Scene già viste intorno all’impianto, privo di area sosta adeguate quando ospita gare di un certo livello. Domenica è stata la volta del Campionato regionale nuoto categoria Propaganda (esordenti, allievi, ragazzi, juniores), con il supporto della Federazione italiana nuoto. Si sono presentate squadre da ogni parte della regione con accompagnatori, familiari, amici. «Un momento di sport e amicizia organizzato alla perfezione dalla struttura e dall’associazione sportiva di casa, meno bene si sono trovati gli ospiti dal punto di vista logistico» riferiscono famiglie fermane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gara regionale in piscina: i parcheggi non ci sono, le multe sì

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