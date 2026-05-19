Turisti ovunque e parcheggi selvaggi a Como ma le multe arrivano ai residenti | esplode la rabbia

Sabato di traffico intenso tra Como e Cernobbio, con molte persone in visita e strade affollate. I parcheggi sono spesso occupati in modo irregolare, portando a soste selvagge in diverse zone. Nel frattempo, sono state emesse multe a residenti che si sono trovati a dover affrontare sanzioni nonostante le difficoltà legate alla situazione. La presenza di numerosi turisti e di eventi sul territorio ha contribuito a creare questa situazione di caos nel traffico e nel rispetto delle norme di sosta.

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