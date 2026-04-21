Bambino morto a 7 anni nella piscina ci sono quattro indagati

Quattro persone risultano iscritte nel registro degli indagati nell’ambito delle indagini sulla morte di un bambino di sette anni avvenuta lo scorso 18 aprile in una piscina di un complesso termale nella zona. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cassino e condotte dai carabinieri di Formia, sono in fase di approfondimento per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

C’è un primo e importante passo in avanti nelle indagini, coordinate dalla Procura di Cassino e affidate ai carabinieri di Formia, sulla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni che lo scorso sabato 18 aprile ha perso la vita in una delle piscine di un complesso termale nella zona.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Chi era il bambino morto a 7 anni nella piscina: la scopertaUn pomeriggio che doveva avere il sapore leggero delle vacanze si è trasformato in pochi istanti in una tragedia che lascia senza parole. Bambino morto nella piscina, ora la scoperta atroce: “Perché era lì”Ci sono momenti in cui la cronaca smette di essere un semplice susseguirsi di fatti per trasformarsi in un silenzio assordante, capace di raggelare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Bimbo di 7 anni muore risucchiato in piscina, il padre: Ha lottato; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Muore a 7 anni nella piscina termale. Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamoAperta un'inchiesta per omicidio colposo. L'ipotesi è che il sistema di aspirazione possa aver trattenuto il bimbo sul fondo, ma non è escluso neppure il malore. Decisivo l'esito dell'autopsia ... today.it «Gabriele ha lottato come un leoncino per salvarsi, ce l'ho sempre davanti agli occhi»La dignità e lo strazio nelle parole del papà di Gabriele Ubaldo, il bimbo di 7 anni morto annegato alle terme Vescine di Suio. «La mattina - racconta Antonello Petrucci ... ilmessaggero.it Bambino di due anni morto in sala operatoria a Rovigo, il padre: "Mi sono fidato e me l'hanno ammazzato" >> https://buff.ly/eelvOqI - facebook.com facebook Rovigo, bambino morto a due anni, padre: "Me l'hanno ammazzato" #rovigo tgcom24.mediaset.it/cronaca/rovigo… x.com