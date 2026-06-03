Nella notte, una tempesta ha colpito il Friuli Venezia Giulia, provocando circa 150 chiamate di emergenza per allagamenti e rami caduti. Le aree più colpite sono state alcune zone della regione con danni significativi. I livelli idrometrici dei fiumi sono aumentati rapidamente a causa delle intense piogge, portando a possibili criticità lungo le sponde. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni.

Quali zone della regione sono state colpite dai danni maggiori?. Come hanno reagito i livelli idrometrici alle piogge intense?. Dove si concentreranno i temporali residui nel pomeriggio?. Quando inizierà l'intensificazione della Bora sulla costa?.? In Breve Piogge tra 40 e 80 mm tra costa e Prealpi nella notte 2-3 giugno. Raffiche di vento sulla costa hanno raggiunto i 60 km orari. Allagamenti e rami caduti segnalati a Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Cormons. Livelli idrometrici principali rimasti sotto le soglie di guardia durante l'evento. Oltre 150 chiamate ai soccorsi per il maltempo in Friuli Venezia Giulia: allagamenti e rami caduti nella notte tra il 2 e il 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, tempesta notturna: 150 chiamate per allagamenti e rami caduti

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