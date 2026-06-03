Futuro Vlahovic | oggi l’incontro decisivo con la Società e su Kolo Muani…

Oggi a Torino si tiene l’incontro tra la società e il padre di Dusan Vlahovic, che da settimane segue la trattativa al posto del procuratore. La discussione riguarda il futuro dell’attaccante e potrebbe segnare una svolta decisiva. Nel frattempo, si continua a parlare anche di un possibile interesse per il giocatore Kolo Muani. La trattativa per Vlahovic è al centro dell’attenzione, con la speranza di definire presto il suo futuro.

La telenovela Dusan Vlahovic potrebbe prendere presto una piega definitiva. Oggi a Torino è previsto l’incontro tra la Società e il padre del ragazzo, il quale da settimane sta seguendo personalmente l’evoluzione della trattativa, subentrando al procuratore Darko Ristic. Il tema principale del vertice è senza dubbio il rinnovo del contratto (ormai in scadenza tra 27 giorni), con la Juventus pronta a dare l’ultimatum al serbo prima di guardarsi altrove, in caso di mancato accordo tra le parti. C’è ancora distanza tra la proposta della Juve e le richieste di Vlahovic. Uno degli obbiettivi della Juventus, da due anni ad oggi, è di abbassare il monte ingaggi per non gravare pesantemente sul bilancio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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ESCLUSIVA JUVENTUS : OGGI LINCONTRO DECISIVO CON VLAHOVIC | CAMBIASO VA AL CHELSEA

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