Il presidente della Fiorentina ha inviato un videomessaggio di circa quattordici minuti in inglese ai tifosi, registrato nel suo ufficio e diffuso alle prime ore del mattino. Nel messaggio ha parlato di progetti futuri, dello stadio e dell’unità della squadra. La comunicazione è arrivata da Firenze il 3 giugno 2026, poco prima delle otto del mattino.

Firenze, 3 giugno 2026 - Quattordici minuti di videomessaggio in inglese dal proprio ufficio, arrivati a Firenze quando ancora non erano le otto del mattino. Giuseppe B. Commisso ha voluto mandare il suo messaggio di fine stagione a tutto l'ambiente. "Alla stampa, ai nostri tifosi e all’intera Famiglia Viola", comincia così il suo lungo monologo, nel quale ripercorre le tappe di una stagione complicata, ringrazia via via chi è riuscito a portare la squadra in salvo, compreso l'allenatore Paolo Vanoli che nelle prossime ore sarà salutato in modo definitivo per far posto a Fabio Grosso. Il presidente della Fiorentina ha un pensiero dolce per Parisi, infortunatosi al crociato del ginocchio destro alla penultima giornata di campionato, e per la Primavera neo Campione d'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Futuro, stadio e unità. I punti toccati da Giuseppe B. Commisso nel suo messaggio ai tifosi della Fiorentina

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