Fusilli con pesto di zucchine | la ricetta

È stata pubblicata una ricetta per preparare fusilli con pesto di zucchine. Gli ingredienti includono 320 grammi di pasta, tre zucchine, 40 grammi di mandorle pelate, 40 grammi di Parmigiano o Pecorino, uno spicchio d'aglio opzionale, alcune foglie di basilico fresco e olio extravergine d’oliva. La preparazione prevede l’uso di questi componenti per creare un piatto semplice e veloce.

Ingredienti per 4 persone320g di fusilli3 zucchine medie chiare o scure40g di mandorle pelate40g di Parmigiano Reggiano o Pecorino grattugiato1 spicchio d'aglio (facoltativo)Qualche foglia di basilico frescoOlio extravergine d'oliva q.b.Sale e pepe nero q.b.Procedimento: Lavare accuratamente le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Fusilli al pesto di zucchine

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