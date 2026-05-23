Rigatoni con pesto di asparagi e pancetta | la ricetta

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati sequestrati 320 grammi di rigatoni, 400 grammi di asparagi freschi, 150 grammi di pancetta a cubetti, 30 grammi di pinoli, 40 grammi di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio e olio extravergine d’oliva. La preparazione prevede la cottura dei rigatoni, la realizzazione di un pesto con gli asparagi, l'aggiunta di pancetta e pinoli, e la mantecatura finale con formaggio. Nessuna altra informazione è stata fornita sui procedimenti o eventuali utilizzi successivi.

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 Ingredienti per 4 persone 320g di rigatoni400g di asparagi freschi150g di pancetta tesa a cubetti o listarelle30g di pinoli40g di Parmigiano Reggiano o Pecorino grattugiato 1 spicchio d'aglioOlio extravergine d'oliva q.bSale e pepe q.b.  Peparazione:Lavare gli asparagi, eliminare la parte finale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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