Rigatoni con pesto di asparagi e pancetta | la ricetta

Notizia in breve

Sono stati sequestrati 320 grammi di rigatoni, 400 grammi di asparagi freschi, 150 grammi di pancetta a cubetti, 30 grammi di pinoli, 40 grammi di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio e olio extravergine d’oliva. La preparazione prevede la cottura dei rigatoni, la realizzazione di un pesto con gli asparagi, l'aggiunta di pancetta e pinoli, e la mantecatura finale con formaggio. Nessuna altra informazione è stata fornita sui procedimenti o eventuali utilizzi successivi.