Carpaccio di zucchine | la ricetta fresca e leggera perfetta per la bella stagione
Il carpaccio di zucchine è una preparazione molto apprezzata durante la stagione estiva, grazie alla sua natura fresca e leggera. Si tratta di fettine sottili di zucchine crude, condite con olio, limone e altri ingredienti a piacere. Questa ricetta si presta a essere servita come antipasto o come piatto unico durante le giornate calde. La sua semplicità permette di realizzarla rapidamente, senza cottura, mantenendo intatti i sapori freschi delle zucchine di stagione.
Il carpaccio di zucchine è una delle ricette estive più amate da chi desidera mangiare in modo leggero senza rinunciare al gusto. Fresco, veloce da preparare e povero di calorie, questo piatto è ideale come contorno per secondi di carne o pesce, ma anche come antipasto sfizioso nelle giornate più. 🔗 Leggi su Baritoday.it
CARPACCIO DI ZUCCHINE – SANA VELOCE VEGETARIANA
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