Carpaccio di zucchine | la ricetta fresca e leggera perfetta per la bella stagione

Il carpaccio di zucchine è una preparazione molto apprezzata durante la stagione estiva, grazie alla sua natura fresca e leggera. Si tratta di fettine sottili di zucchine crude, condite con olio, limone e altri ingredienti a piacere. Questa ricetta si presta a essere servita come antipasto o come piatto unico durante le giornate calde. La sua semplicità permette di realizzarla rapidamente, senza cottura, mantenendo intatti i sapori freschi delle zucchine di stagione.

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