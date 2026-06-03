Furto notturno in un ristorante | portate vie attrezzature elettroniche

Da agrigentonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella zona portuale di Sciacca, alcuni individui hanno forzato la porta di un ristorante durante la notte, portando via attrezzature elettroniche. I ladri sono entrati nel locale dopo aver scassinato l’ingresso e sono fuggiti con diversi dispositivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini senza ancora aver individuato i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il furto.

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I soliti ignoti sono tornati a colpire nella zona portuale di Sciacca, prendendo di mira un ristorante di via Gaia di Garaffe. Durante la notte, i malviventi sono riusciti a forzare e danneggiare la porta d’ingresso, riuscendo a sottrarre dall'interno del locale un computer e una stampante laser. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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