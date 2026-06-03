Furto notturno in un ristorante | portate vie attrezzature elettroniche

Notizia in breve

Nella zona portuale di Sciacca, alcuni individui hanno forzato la porta di un ristorante durante la notte, portando via attrezzature elettroniche. I ladri sono entrati nel locale dopo aver scassinato l’ingresso e sono fuggiti con diversi dispositivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini senza ancora aver individuato i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il furto.