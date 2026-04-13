Furto mirato nel centro storico | rubati due quintali di olio e attrezzature agricole

Nel centro storico di San Pietro Vernotico, si è verificato un furto in un deposito agricolo. I ladri hanno portato via circa due quintali di olio e diverse attrezzature. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, lasciando sgomento tra i residenti e le persone del settore agricolo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

SAN PIETRO VERNOTICO - Furto mirato in pieno centro a San Pietro Vernotico, dove ignoti hanno colpito un deposito agricolo portando via olio e attrezzature per un danno rilevante. Il colpo è stato messo a segno in via Castromediano, una strada chiusa nel cuore del paese, abitata da una decina di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Furto a "Il brutto anattrocolo": rubati asciugacapelli e attrezzatureFurto all'alba di oggi, presso il salone di bellezza “Il Brutto Anatroccolo” in via Tanagro, a Mariconda. Furto all’istituto professionale “Mattei”: rubati computer, tablet e attrezzature didatticheLadri in azione tra uffici e laboratori: aule messe a soqquadro e dispositivi informatici portati via.