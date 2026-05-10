Furto notturno in un ristorante sul lungomare arresto dopo l’intervento delle Volanti

Da riminitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, le forze dell’ordine sono intervenute sul lungomare Murri a causa di un tentativo di furto in un ristorante. Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di allontanarsi dalla scena e si è opposto all’arresto. L’episodio si è concluso con il fermo dell’uomo da parte delle volanti, che hanno gestito la situazione sul posto.

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Intervento delle Volanti della Polizia nella notte tra sabato e domenica (10 maggio) sul lungomare Murri, dove un uomo è stato arrestato per furto aggravato dopo un tentativo di fuga da un ristorante della zona. Il soggetto, un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale e con.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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