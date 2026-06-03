Furto Ferrari da 200 mila euro dai prossimi eventi controlli anti-frode più stringenti

Durante i giorni della Coppa Selva di Fasano, è stato rubato un veicolo Ferrari dal valore di circa 200 mila euro. In risposta all’incidente, sono stati annunciati controlli anti-frode più stringenti nei prossimi eventi. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di una società di corse, senza ulteriori dettagli sul furto o sulle indagini in corso. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sospetti o misure di sicurezza adottate.

In merito al furto di una Ferrari avvenuto nei giorni della Coppa Selva di Fasano, riceviamo e pubblichiamo una nota di Laura De Mola, presidente di Egnathia Corse.Nelle prime ore successive all'accaduto abbiamo preferito mantenere il massimo riserbo, anche nei rapporti con gli organi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Ferrari da 200mila euro rubata all'imprenditore Luca Gaetani

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