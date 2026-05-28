Escluso dai fondi per gli impianti sportivi il Comune fa causa alla Regione e ottiene 200 mila euro dal Tribunale

Notizia in breve

Il Tribunale di Palermo ha ordinato alla Regione di pagare 200 mila euro al Comune di Ribera per i fondi destinati agli impianti sportivi comunali. La sentenza conferma il diritto del Comune a ricevere il contributo, dopo che era stato escluso dalla ripartizione regionale. L’assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo è stato condannato al pagamento delle somme previste dalla legge.