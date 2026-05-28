Escluso dai fondi per gli impianti sportivi il Comune fa causa alla Regione e ottiene 200 mila euro

Notizia in breve

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che il Comune di Ribera ha diritto a ricevere 200 mila euro di fondi regionali destinati agli impianti sportivi comunali. La Regione era stata esclusa dall’erogazione del contributo, ma la sentenza ha condannato l’assessorato regionale al pagamento di questa somma. La decisione ha riconosciuto il diritto del Comune a ricevere il finanziamento, in base alla legge.