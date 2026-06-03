Furto di rame nel cantiere della variante | danno da 3mila €

Notizia in breve

Un furto di circa 3.000 euro di rame è avvenuto nel deposito di una ditta coinvolta nei lavori della variante di Tremezzina. I ladri sono entrati nel deposito e hanno portato via il materiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La refurtiva comprende cavi di rame e altri materiali metallici. Nessuna persona è rimasta ferita. La scoperta è stata fatta questa mattina, e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti.