Furto di rame nel cantiere della variante | danno da 3mila €
Un furto di circa 3.000 euro di rame è avvenuto nel deposito di una ditta coinvolta nei lavori della variante di Tremezzina. I ladri sono entrati nel deposito e hanno portato via il materiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La refurtiva comprende cavi di rame e altri materiali metallici. Nessuna persona è rimasta ferita. La scoperta è stata fatta questa mattina, e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti.
Furto di rame nel deposito di una ditta impegnata nel cantiere per la Variante di Tremezzina. Nella notte di domenica 31 maggio, i ladri si sono introdotti in un magazzino della ditta Sis scpa di Torino, una delle imprese che stanno lavorando nel cantiere per la realizzazione della infrastruttura sulla statale Regina. Il bottino è stato quantificato lunedì, quando i responsabili hanno presentato denuncia ai carabinieri: 150 chili di rame, avvolto su bobine, custoditi nel deposito, per un valore stimato in circa tremila euro. Il cantiere con le pertinenze esterne, dove si trovano i depositi delle imprese con attrezzi e materiali, ha un servizio di vigilanza privata, che la stessa notte del furto ha dato l’allarme, ma quando le guardie giurate sono arrivate al capannone, il furto era stato ormai commesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Gropello Cairoli, furto nel cantiere del supermercato: rubati cavi di rame per un valore di 3mila euro
Rubati i cavi di rame per l'impianto fotovoltaico, è colpo grosso: danno da oltre 40 mila euroNella zona di Agrigento, in contrada Luna Zuppardo, è stato messo a segno un furto di circa 50 mila metri di cavi di rame destinati a un impianto...
Temi più discussi: Furto di rame e bronzo nel cimitero: macabra scoperta a San Martino in Beliseto; Furto di rame nello stabilimento Vestas, ladri in azione, indagini in corso; Martinengo, furto di rame al cimitero: cinque tombe danneggiate - Le foto; Furto di rame nei cantieri TAV, 6 arresti: recuperati 600 kg di cavi.
Catania: furto di rame , fermati dalla polizia due uomini. Si erano specializzati nel furto di pluviali di rame attraverso un sistema ormai collaudato. I due uomini, di 43 e 45 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati individuati e denun facebook
? Furto di rame nell’albergo dimesso: predone di oro rosso beccato all’Hotel Terme con 71 kg di cavi dlvr.it/TSfL0f #FurtoDiRame #Carabinieri #HotelTerme #AngoloTerme #Crimine x.com
Tesla: Assicuraizone Furto Si o Assicurazione Furto No? reddit
Furto di rame nel cantiere della variante: danno da 3mila €Furto di rame nel deposito di una ditta impegnata nel cantiere per la Variante di Tremezzina. Nella notte di ... ilgiorno.it
Gropello Cairoli, furto nel cantiere del supermercato: rubati cavi di rame per un valore di 3mila euroDoppio blitz dei ladri nel Pavese. A Pieve Porto Morone ignoti si sono introdotti in un'abitazione in via Ponticello: portati via 300 euro in contanti ... msn.com