Rubati i cavi di rame per l' impianto fotovoltaico è colpo grosso | danno da oltre 40 mila euro

Nella zona di Agrigento, in contrada Luna Zuppardo, è stato messo a segno un furto di circa 50 mila metri di cavi di rame destinati a un impianto fotovoltaico. Il valore stimato del materiale rubato supera i 40 mila euro. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

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Rubati qualcosa come 50 mila metri di cavi di rame. Colpo grosso, anzi grossissimo visto il danno è stato quantificato in almeno 40 mila euro, in contrada Luna Zuppardo ad Agrigento. Una zona dove sono in corso di lavori per installare un impianto fotovoltaico. Il furto è stato messo a segno fra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I ladri prendono di mira l'impianto fotovoltaico di un'azienda agricola: rubati 1.500 chili di rameUn grosso furto di rame è avvenuto nei giorni scorsi in un'azienda agricola di Noceto. Rubati cavi di rame dalla colonnina per la ricarica delle auto elettricheRubati i cavi in rame che alimentano la colonnina per la ricarica delle auto elettriche in via Don Adelchi Fantini a Mondragone. Temi più discussi: Illuminazione pubblica, rubati i cavi di alluminio in Favorita: restano spenti 80 punti luce; I cacciatori tornano a Sciaccamare: sventrata la cabina del depuratore e rubato l'oro rosso; Rubati i cavi elettrici appena installati all’interno dello Stadio del nuoto; Palermo, cavi dell’illuminazione rubati alla Favorita: spenti 80 punti luce. Questionedistile - #Senzacategoria #Mediterranei2026 #piscine2026 Mediterranei senza pace: rubati i cavi elettrici della piscina di Taranto. Tricolori artistico: Busto doma l’Acrobatic: Taranto senza pace. Un inconveniente per i Giochi del Mediterraneo a… x.com Furto allo stadio del nuoto di Taranto: rubati i cavi del nuovo impiantoCon un colpo messo a segno nel cuore della notte, ignoti hanno preso di mira lo stadio del nuoto di Taranto, uno degli impianti simbolo dei prossimi Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura, appena ... trmtv.it I cacciatori tornano a Sciaccamare: sventrata la cabina del depuratore e rubato l'oro rossoDopo il precedente colpo da 15mila euro, i malviventi hanno razziato altri trecento metri di cavi elettrici, mettendo fuori uso l'impianto a servizio del complesso turistico ... agrigentonotizie.it