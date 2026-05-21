Napoli controlli a Porta Capuana | 9 denunciati per furto di energia elettrica

Da puntomagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i Carabinieri hanno effettuato controlli a Porta Capuana in collaborazione con l’Asl e l’Enel. Durante le verifiche, sono state denunciate nove persone per furto di energia elettrica. Sono stati sequestrati prodotti alimentari e sono state comminate sanzioni a due esercizi commerciali. Inoltre, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello. Le operazioni hanno coinvolto anche controlli in diversi esercizi del quartiere.

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Verifiche dei Carabinieri con Asl ed Enel: sequestrata frutta, sanzioni a due attività commerciali e un uomo denunciato con un coltello. Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia Napoli Stella e del Nucleo radiomobile insieme al personale dell’Asl di Napoli nella zona di Porta Capuana. Ad essere identificate 90 persone e controllati 50 veicoli. Un 39enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello. Controllate anche due attività commerciali. In un’ortofrutta di via Ciaroli sono state riscontrate 1 conformità grave, 2 non conformità grave, elevate 3 sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro. Sequestrati anche 10 chili circa di frutta al taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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