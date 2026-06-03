Due uomini hanno messo in atto una truffa nel parcheggio di un supermercato a Bergamo, rubando la borsa di una donna. I ladri hanno attirato la vittima con monete a terra, e quando la donna si è avvicinata, sono scappati. I clienti presenti hanno inseguito e fermato uno dei due, impedendo la fuga. La polizia sta indagando sull’episodio.

LA TRUFFA. L’episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Bergamo, i due complici hanno rubato la borsa di una donna con un trucco e poi sono scappati. Uno è stato arrestato grazie all’intervento di altri clienti. Una donna è stata derubata della borsa nel parcheggio di un supermercato cittadino con un espediente tanto semplice quanto insidioso: alcune monete gettate a terra per distrarla. È accaduto nella serata di martedì 2 giugno a Bergamo. La polizia di stato ha arrestato un cittadino cubano di 52 anni, con diversi precedenti, accusato di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, la cliente aveva appena raggiunto la propria auto e si stava preparando a lasciare il parcheggio quando l’uomo ha attirato la sua attenzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Furto con l’inganno delle monete a terra, i clienti rincorrono e fermano uno dei due ladri

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