Furto lampo sul Frecciarossa in stazione | il trucco dei due ladri per sparire con i trolley
Due persone sono state coinvolte in un furto avvenuto su un treno Frecciarossa in stazione. Uno dei ladri ha agito a bordo del convoglio mentre l’altro si trovava sulla banchina, facendo da copertura. I due sono riusciti a sottrarre alcuni trolley prima di allontanarsi rapidamente. L’episodio si è verificato durante una sosta del treno, con i malviventi che sono fuggiti subito dopo.
Un pit stop rapido sul treno Frecciarossa per rubare i trolley. Due ladri, uno all'opera sul convoglio fermo in stazione e l'altro sulla banchina, a coprirgli le spalle.Furti sul freccia rossa Sono stati gli agenti della polfer Roma ad arrestare due cittadini algerini per furto pluriaggravato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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